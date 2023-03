Dassault a enregistré un carnet de commandes record

L’an dernier, Dassault Aviation annonçait que 2022 connaîtrait un repli au niveau du chiffre d’affaires avec le retour de la production du Rafale à la cadence 1. Un an plus tard, ce repli est là, mais il est éclipsé par des prises de commandes comme l’avionneur n’en avait jamais connu.

Année historique pour Dassault Aviation. L’avionneur a enregistré un volume record de prises de commandes en 2022, à plus de 20,95 Md€, grâce au Rafale à l’export ainsi qu’à l’aviation d’affaires. « 2022 restera une année record en termes de prise de commande mais aussi une très bonne année pour les Falcon », a déclaré Éric Trappier, le P-DG, lors de la conférence de résultats, le 9 mars.

Dassault Aviation a reçu 156 commandes d’avions l’an dernier. Elles se répartissent en 92 Rafale à l’export, dont 80 pour les Émirats Arabes Unis, et 64 Falcon, et permettent à l’avionneur « d’afficher le carnet de commandes le plus important de l’histoire du groupe : 35,0 Md€ », soit 251 avions dont 125 Rafale à l’export, 39 pour la France et 87 avions d’affaires Falcon (contre 55 fin 2021).

