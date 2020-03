La Nasa a choisi le Falcon Heavy de SpaceX pour emporter sa sonde Psyche, développée par le Jet Propulsion Laboratory et Maxar Space Solutions pour explorer l’astéroïde éponyme. Annoncé le 28 février et d’un montant de 117 M$, le contrat couvre la mise se orbite de la sonde et de trois petits passagers auxiliaires dans le cadre du programme Simplex (Small Innovative Missions for Planetary Exploration).

