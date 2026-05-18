Le spectre d’une pénurie de kérosène en Europe cet été s’éloigne mais la situation reste tendue. Les acteurs du transport aérien ont tous ou presque fait état d’une détente après des inquiétudes en avril suite à la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite 20 % du pétrole mondial en temps normal.

« Actuellement, nous ne constatons aucune pénurie d’approvisionnement et nous sommes convaincus que jusqu’en juin, notre approvisionnement sera pleinement assuré », a déclaré Til Streichert, le directeur financier de Lufthansa. « Nous sommes confiants quant à l’approvisionnement en carburant tout au long de l’été », a indiqué Luis Gallego, le patron d’IAG, la maison-mère de British Airways et Iberia, tandis que Ben Smith a assuré que son groupe Air France-KLM n’avait « aucun problème de stock au moins jusqu’à la fin du deuxième trimestre ».

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