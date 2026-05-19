Avio lance son premier Vega en solo

Par Stefan Barensky -
Avio Vega VV29
Décollage du lanceur Vega C VV29. Crédit : P. Piron - ESA - Cnes - Avio - Optique CSG.
Le premier lancement de Vega C de l’année était aussi le premier sous la seule responsabilité d’Avio, qui en a repris l’exploitation assurée jusqu’ici par Arianespace. D’autres opérateurs privés arriveront prochainement à Kourou avec leurs propres lanceurs.

La mise sur orbite de la mission sino-européenne Smile sur Vega C, ce 19 mai, marque une étape dans le spatial européen, puisqu’il s’agit du premier lancement orbital depuis la base de Kourou – hors vols de qualification – par une entité autre qu’Arianespace, en l’occurrence Avio, depuis 1984. Cette nouvelle responsabilité confiée à l’industriel italien est la concrétisation des accords passés entre Paris, Rome et Berlin à Séville, en novembre 2023, qui a mis fin au monopole d’Arianespace sur l’exploitation des lanceurs développés sous financement de l’ESA, ce qui était sa raison d’être initiale.

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