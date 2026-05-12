Aviolancio : le lancement suborbital aéroporté testé en vol

L’Italie est allée au Texas pour effectuer le tout premier vol de sa fusée-sonde aéroportée HAX25, à propulsion hybride, dans le cadre du programme Aviolancio.

Le 22 avril, un Alphajet a décollé du Houston Spaceport, alias l’aéroport d’Ellington au sud-est de la métropole texane, avec une charge inhabituelle sous son aile : la fusée-sonde expérimentale italienne HAX25 à propulsion hybride, pour son vol inaugural. L’ancien avion d’entraînement de la Luftwaffe, aujourd’hui propriété de la société JDI Holdings du milliardaire Jared Isaacman – administrateur de la Nasa -, a rejoint une zone réglementée du golfe du Mexique, à environ 100 km des côtes, pour procéder au largage de la HAX25 dans le cadre du programme Aviolancio.

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