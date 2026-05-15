SES annule deux Space Inspire commandés par Intelsat

Par Stefan Barensky -
Intelsat 41 et 44
Intelsat 41 et 44 sur orbite. Crédit : Thales Alenia Space.
Thales Alenia Space vient de perdre deux nouveaux Space Inspire de son carnet de commandes. Les satellites entièrement programmables sont victimes de la restructuration des flottes et du désamour des opérateurs pour l’orbite géostationnaire.

La SES vient de notifier à Thales Alenia Space l’annulation d’un contrat passé par Intelsat en 2022 pour deux satellites de type Space Inspire : Intelsat 41 et 44. L’opérateur luxembourgeois a achevé l’acquisition de l’ex-opérateur international en juillet 2025. Rendue publique le 12 mai lors de l’annonce des résultats trimestriels de SES, cette annulation est un nouveau coup dur pour le programme Space Inspire de l’industriel franco-italien après celle du satellite Flexsat d’Eutelsat en février.

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