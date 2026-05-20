OHB à l’offensive sur tous les fronts

Inquiet de la fusion en cours entre ses principaux rivaux du spatial Airbus Defence & Space et Thales Alenia Space, le groupe industriel brêmois OHB fait feu de tous bois pour se maintenir en position de force, notamment en nouant des alliances stratégiques, en Allemagne mais aussi hors du pays.

OHB a le vent en poupe. Le groupe a annoncé le 19 mai la création d’une coentreprise, avec le spécialiste de l’intelligence artificielle de défense Helsing. Baptisée Kirk (Künstliche Intelligenz und Raumfahrt Kompetenz, intelligence artificielle et compétence spatiale), elle va prendre la tête d’un consortium déjà formé en décembre dernier et réunissant Helsing, Hensoldt et le norvégien Kongsberg, pour développer un système de surveillance, de reconnaissance et de ciblage tactique.

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