La décision de la France, révélée dans la dernière mouture de sa Loi de programmation militaire, de renoncer au drone Patroller de Safran Electronics & Defense, a fait d’Athènes le seul client de l’appareil.
Cet article compte 140 mots.
La décision de la France, révélée dans la dernière mouture de sa Loi de programmation militaire, de renoncer au drone Patroller de Safran Electronics & Defense, a fait d’Athènes le seul client de l’appareil.
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