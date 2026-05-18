Athènes pourrait renoncer au Patroller

Par Stefan Barensky -
Patroller Bourget
Le Patroller sur le statique du salon du Bourget 2023. Crédit : S. Barensky - Aerospatium.

La décision de la France, révélée dans la dernière mouture de sa Loi de programmation militaire, de renoncer au drone Patroller de Safran Electronics & Defense, a fait d’Athènes le seul client de l’appareil.

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