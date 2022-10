L’initiative de l’Allemagne qui marginalise la France dans la protection antiaérienne de l’Europe s’ajoute aux nombreux griefs de Paris envers Berlin sur une coopération de défense qui peine à produire des résultats positifs.

Depuis l’attaque, toujours non-revendiquée, qui a endommagé le pont de Kertch le 8 octobre et mis à mal la capacité logistique de ravitaillement des troupes russes dans le sud de l’Ukraine, Moscou multiplie les tirs de missiles de croisière et de drones « suicides » sur des cibles civiles et sur l’infrastructure énergétique du pays. Rarement, l’intérêt d’une protection antiaérienne aura été si bien mise en exergue en Europe que depuis le déclenchement de l’offensive russe en février dernier. Dans ces conditions, l’initiative de l’Allemagne de fédérer un bouclier antimissile – et plus largement antiaérien – sur l’Europe devrait faire sens.

Cet article compte 1 320 mots.