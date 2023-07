Gullhyver : une collection de solutions pour décarboner

À l’occasion du salon du Bourget, l’Onera a présenté son concept d’avion à hydrogène Gullhyver (Gull-winged Hydrogen-powered Versatile Aircraft) qui associe plusieurs évolutions possibles pour un futur avion de transport moyen courrier totalement décarboné.

Moteur à soufflantes non carénées et aile de grand allongement : les pistes envisagées par Airbus et Boeing pour leurs projets de monocouloirs de nouvelle génération reprennent pour partie celles présentées par l’Onera avec Gullhyver, son concept d’aéronef destiné à réduire la consommation énergétique des avions et leur impact sur le climat.

Cet article compte 940 mots.