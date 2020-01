Intelligence sous surveillance pour l’observation

Le département américain du Commerce a décidé de réglementer l’exportation des logiciels d’ intelligence artificielle pour la photo-interprétation et plus généralement pour le traitement des images satellitaires. Avec la multiplication des capteurs, ces applications sont devenues indispensables à l’exploitation de bases de données d’imagerie. L’objectif de Washington est bien évidemment de limiter la possible utilisation de ces moyens par les militaires de pays « ennemis ».

