Premier succès du C-390 d’Embraer dans le Golfe

En passant commande à Embraer pour une flotte de C-390, les Émirats Arabes Unis affirment leur place militaire dans la région et renforcent la position de l’avionneur brésilien.

C‘est une réussite exceptionnelle pour le brésilien Embraer et son avion de transport tactique C‑390 : avec dix commandes fermes et dix options de la part des Émirats Arabes Unis, l’appareil confirme son succès à l’export. Le 4 mai, en signant un accord à Abou Dhabi avec Tawazun, l’agence chargée des achats d’armements des Émirats, le Brésilien s’est placé comme le fournisseur favori de la petite fédération.

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