La France veut défendre sa souveraineté

En présentant la revue nationale stratégique de défense, Emmanuel Macron tente de faire évoluer les mentalités dans l’espoir d’infléchir les trajectoires budgétaires de la France afin de coller à ses ambitions militaires… et aux nouvelles menaces.

La France doit être prête à défendre son territoire national, dans une guerre de haute intensité, et en impliquant la population. Le bilan est sombre et inquiétant, et ouvre la voie à des changements profonds. En présentant le 9 novembre à Toulon le document publié dans une version expurgée pour préserver le secret défense, le président n’a pas détaillé d’objectifs précis d’armement, mais un changement de mentalité. Cent-quatre ans après la fin de la première guerre mondiale, 52 ans après la mort du Général, et 23 ans après le Kosovo, l’heure est au retour de la guerre sur le territoire européen.

Cet article compte 810 mots.