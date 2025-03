La science, nouvelle victime de Donald Trump

Les premières ébauches de budget fédéral aux États-Unis laissent présager des heures sombres pour la communauté scientifique aux États-Unis. La Nasa pourrait ainsi voir son budget pour la science diminué de moitié, si ce n’est réduit à néant pour tous les travaux liés au climat.

Cela peut être considéré comme un signe. Le 10 mars, la Nasa a annoncé la suppression de son bureau de la Science (Office of the Chief Scientist) ainsi que de son bureau de la Technologie, de la Politique et de la Stratégie (Office of Technology, Policy, and Strategy). Deux douzaines de salariés ont ainsi été remerciés dans le cadre d’une « réduction d’effectif » demandée par la Maison Blanche. L’actuelle directrice, Katherine Calvin, nommée par Joe Biden, était déjà interdite de déplacement au nom de l’agence et n’avait pas eu le droit de se rendre à une réunion du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), à Hangzhou, en Chine, en février, alors même qu’elle en est une des vice-présidentes.

