MBDA va ouvrir un nouveau site près d’Orléans

Pour faire face à une demande en augmentation rapide, le missilier européen MBDA va ouvrir un nouveau site de production en région Centre-Val de Loire, à proximité d’Orléans.

En mars dernier, Éric Béranger, P-DG de MBDA, avait annoncé une hausse importante des investissements du missilier européen. Il s’agissait de soutenir une production dont le rôle clé dans pour la souveraineté européenne a été renforcé par l’affaiblissement du lien stratégique transatlantique. Pour répondre à une demande renforcée par la menace russe sur l’Europe et par la déstabilisation géopolitique – et l’attrition des stocks – causée par le conflit dans le Golfe, MBDA doit monter en cadence au-delà des possibilités offertes par ses moyens de production actuel.

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