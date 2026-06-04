SpaceX lève enfin le voile sur ses comptes

À l’approche de son entrée en Bourse, SpaceX, qui avait toujours jalousement dissimulé sa mécanique financière, est obligée de dévoiler ses batteries afin de lever près de 75 Md$ sur les marchés. Mais tous les experts ne s’accordent pas sur sa valorisation.

C’est officiel, ce sera le 12 juin. SpaceX, la firme créée par Elon Musk (à la différence de Tesla) entrera à la cote du Nasdaq afin de mettre en vente 555 555 555 actions. Celles-ci représenteront un flottant de moins de 5 % du capital de la société qui regroupe désormais les activités d’industriel du spatial et d’opérateur de satellites de SpaceX, mais aussi le réseau X (ex-Twitter) et les activités d’intelligence artificielle de xAI, fusionnée en son sein en février. L’offre a été mise en route le 4 juin auprès des investisseurs potentiels afin de pouvoir fixer un cours de départ le 11 pour l’ouverture le lendemain.

SpaceX vise un cours d’au moins 134 $ afin de lever 74,4 Md$, ce qui représenterait la plus grosse introduction en bourse de l’histoire. La société d’Elon Musk prévoit une valorisation boursière de l’ordre de 1 500 Md$. Selon certains analystes, elle pourrait même atteindre 1 750 Md$, voire 2 000 Md$, ce qui l’amènerait au-delà de l’ensemble des grands maîtres d’œuvre de la défense américaine combinés !

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