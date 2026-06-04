SpaceX lève enfin le voile sur ses comptes

C’est officiel, ce sera le 12 juin. SpaceX, la firme créée par Elon Musk (à la différence de Tesla) entrera à la cote du Nasdaq afin de mettre en vente 555 555 555 actions. Celles-ci représenteront un flottant de moins de 5 % du capital de la société qui regroupe désormais les activités d’industriel du spatial et d’opérateur de satellites de SpaceX, mais aussi le réseau X (ex-Twitter) et les activités d’intelligence artificielle de xAI, fusionnée en son sein en février. L’offre a été mise en route le 4 juin auprès des investisseurs potentiels afin de pouvoir fixer un cours de départ le 11 pour l’ouverture le lendemain.
SpaceX vise un cours d’au moins 134 $ afin de lever 74,4 Md$, ce qui représenterait la plus grosse introduction en bourse de l’histoire. La société d’Elon Musk prévoit une valorisation boursière de l’ordre de 1 500 Md$. Selon certains analystes, elle pourrait même atteindre 1 750 Md$, voire 2 000 Md$, ce qui l’amènerait au-delà de l’ensemble des grands maîtres d’œuvre de la défense américaine combinés !
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