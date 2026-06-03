L’Inde lance la procédure d’acquisition de 114 Rafale

Par Stefan Barensky -
Rafale Inde
Un Rafale indien. Crédit : G. Gosset - Dassault Aviation.
Le feuilleton de l’acquisition de 114 Rafale par l’IAF vient de franchir une nouvelle étape. Le gouvernement indien a notifié à la France une demande officielle assortie de requêtes de transferts de technologie et de fabrication en local.

New Delhi a engagé la procédure formelle pour l’acquisition de 114 avions de combat Rafale, dont 26 biplaces, pour l’Indian Air Force (IAF). Le montant total du marché est estimé à 3 250 Md de roupies (29,25 Md€) selon la presse indienne, ce qui représente l’un des plus gros marchés d’armement jamais passés par le pays.

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