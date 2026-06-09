Un quatrième astronaute européen pour Vast

Et de quatre ! Parmi les huit astronautes des deux missions spatiales commerciales organisées par la start-up californienne Vast en 2027, quatre seront européens. La République tchèque rejoint la France et le Royaume-uni en amenant son astronaute à bord et en payant son billet via l’ESA.

Au moins la moitié des astronautes des deux premières missions habitées de Vast, vers la Station spatiale internationale et vers sa station Haven 1 en 2027, devraient être des astronautes de l’ESA. L’agence a signé un accord avec la start-up californienne pour faire voler l’astronaute de réserve tchèque Aleš Svoboda avec Thomas Pesquet sur la mission PAM-6 (Private Astronaute Mission).

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