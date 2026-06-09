Aucun HLS ne sera prêt pour Artemis 3

La Nasa a présenté l’équipage de la prochaine mission Artemis, au cours de laquelle une capsule Orion doit s’amarrer à deux versions du module lunaire HLS sur orbite terrestre basse en 2027. Mais aucun des deux modèles ne sera prêt et seuls des démonstrateurs partiels seront disponibles.

Ce 9 juin, au centre spatial Johnson à Houston, la Nasa a révélé la composition de l’équipage de la mission Artemis 3, rajoutée au programme en février dernier afin de tester les modules lunaires HLS (Human Landing System) de SpaceX et Blue Origin sur orbite terrestre basse avant la mission de débarquement lunaire Artemis 4.

Cet équipage, dont le décollage a déjà été retardé de février prochain à la fin de l’année 2027, se composera de trois astronautes de la Nasa – Randy Bresnik, Andre Douglas et Frank Rubio – et un de l’ESA : l’Italien Luca Parmitano, qui sera le pilote de la capsule Orion. Le vol, d’une durée de deux semaines, comportera des amarrages successifs avec deux démonstrateurs (« test articles ») préfigurant les éléments essentiels des futurs HLS, mais pas avec des prototypes réels de ceux-ci.

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