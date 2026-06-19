Le Falcon 10X entame ses essais en vol

Le Falcon 10X, dernier-né de la gamme des avions d’affaires Falcon de Dassault Aviation, a effectué son premier vol le 19 juin depuis l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Sous la poussée de ses moteurs Pearl 10X de Rolls-Royce, le biréacteur a décollé à 09 h 10 TU avec à ses commandes le pilote d’essais Sébastien Dupont de Dinechin et son copilote Fabrice Dougnac. Durant son vol initial de 2 heures et demi, l’appareil est monté à 4 500 m puis, après rétraction du train d’atterrissage, à 12 000 m. Il a accéléré jusqu’à Mach 0,82 avant de revenir se poser.

Ce premier décollage marque le début des essais en vol du nouvel appareil, développé par Dassault Aviation pour s’imposer sur un segment du marché en pleine expansion et dominé jusqu’ici par Bombardier et Gulfstream : le très long courrier à grande vitesse. Un deuxième prototype est en phase finale d’intégration et devrait rapidement se joindre à la campagne d’essais en vol. Un troisième sera aménagé avec une cabine pour les passagers entièrement équipée et fonctionnelle. Il servira à tester toutes les fonctionnalités des systèmes ainsi qu’aux essais de fiabilité.

Les procédures réglementaires s’étant durcies après le scandale du 737 MAX, ce qui avait déjà retardé la certification du Falcon 6X en 2023, aucune date n’est donnée pour celle du Falcon 10X par l’EASA (Agence européenne de sécurité aérienne), puis par la FAA (Federal Aviation Administration) américaine.

Le Falcon 10X pourrait faire sa première véritable présentation publique au Salon du Bourget 2027. À terme, Eric Trappier, le patron de Dassault Aviation estime être en mesure de livrer jusqu’à une vingtaine de Falcon 10X par an, selon la réponse du marché, qui pourrait aussi comprendre des versions dérivées pour des applications militaires.

Cet article compte 300 mots.