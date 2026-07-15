Bliksem EXO, bouclier anti-balistique souverain en Europe

Un consortium industriel européen est en cours de constitution pour développer Bliksem EXO, une solution d’interception exoatmosphérique de missiles balistiques, complémentaire de l’initiative ESSI proposée par l’Allemagne, mais basé sur des technologies souveraines du Vieux continent.

Thales, Airbus Defence & Space, Destinus, MBDA Deutschland et Safran Electronics & Defense (SE&D) ont signé une lettre d’intention le 13 juillet à Paris, au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, à l’occasion de la réunion inaugurale de la coalition anti-balistique européenne. Il s’agit de créer le consortium Bliksem EXO qui doit développer, qualifier, industrialiser et maintenir un système d’interception exoatmosphérique de missiles balistiques éponyme.

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