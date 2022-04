Les nouveaux chantiers de Guillaume Faury

Guillaume Faury a été reconduit à la tête d’Airbus et de nombreux chantiers l’attendent lors de ce nouveau mandat, au niveau industriel, aéronautique, spatial et de défense.

Sans surprise, Le géant aéronautique européen a renouvelé le mandat de trois ans de son actuel patron lors de son assemblée générale qui s’est tenue à Amsterdam, le 12 avril. Il aura comme priorité la montée en cadence sur le segment moyen-courrier dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine alors que le secteur se remet à peine de la pandémie de Covid-19, la pire crise de l’aérien depuis l’ère du transport à réaction. Le conseil d’administration salue ainsi la gestion de Guillaume Faury, qui a permis à Airbus de surnager durant la pandémie et de rebondir fortement dès la reprise, avec un résultat record l’an dernier.

« Nous sommes entrés dans une époque pleine d’incertitudes, de volatilité et de complexité », a déclaré Guillaume Faury, 54 ans, dans un entretien au quotidien Le Monde. « La capacité à rester très performant dans des scénarios très différents les uns des autres est plus importante que jamais. Nous faisons beaucoup d’analyses de risques. Plus que par le passé, nous considérons l’ensemble des hypothèses possibles pour s’assurer que nous restons performants. Seule certitude : la diversité de nos activités nous donne une forte résilience ».

Cet article compte 990 mots.