Une grève a eu lieu à l’Onera le 23 novembre, et le mouvement doit se poursuivre le 5 décembre prochain. L’intersyndicale réclame des hausses de salaires plus conséquentes et une grille salariale proche des autres établissements publics.

Après avoir sauvé ses souffleries au terme d’un lobbying intense, l’Onera (Office nationale d’études et de recherche aérospatiales) doit désormais réussir à conserver ses salariés. C’est en tout cas le ton alarmant employé par l’intersyndicale dans un communiqué à l’occasion de la grève organisée le jeudi 23 novembre. La hausse de salaire de 4,1 % accordée pour l’année 2023 est inférieure à celle d’autres organismes de recherche publique de type EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial).

