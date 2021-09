LMXT : un MRTT signé Lockheed Martin pour l’US Air Force

Dix ans après que Boeing a remplacé Airbus et Northrop Grumman pour le remplacement des ravitailleurs KC-135 de l’US Air Force avec son KC-46A Pegasus, l’A330 MRTT, rebaptisé LMXT, pourrait avoir une nouvelle chance avec Lockheed Martin, pour le remplacement des KC-10.

« Construit en Amérique, par des Américains, pour des Américains ». Lockheed Martin a présenté le 17 septembre le « LMXT », un avion ravitailleur sur la base d’un A330 MRTT doté d’une capacité d’emport de carburant améliorée – avec Airbus comme sous-traitant – afin de répondre au besoin d’acquisition de 140 à 160 nouveaux ravitailleurs de l’armée de l’air américaine. Un appel d’offre doit être publié l’année prochaine pour des livraisons à partir de 2029.

Lockheed Martin, qui apparaît comme le maître d’œuvre du programme, insiste fortement sur le caractère américain de l’offre, afin de contourner la réticence profonde des États-Unis à acheter autre chose que des programmes d’armements américains.

Le numéro un américain de la défense « présente le LMXT comme le prochain ravitailleur stratégique américain construit en Amérique par des Américains pour des Américains ». Proposé en réponse au programme KC-Y de l’US Air Force qui vise au remplacement des KC-10 (version de ravitaillement en vol du DC-10), « le LMXT représente le chapitre le plus récent des plus de soixante ans d’histoire de Lockheed Martin dans la production et la livraison d’avions ravitailleurs et cargo pour l’US Air Force, l’US Marine Corps et l’US Navy », poursuit le groupe. Il insiste également sur « la base industrielle aérospatiale américaine en travaillant avec des fournisseurs américains » et le maintien « des emplois manufacturiers américains de haute technologie et hautement qualifiés »…

Cet article compte 1 200 mots.