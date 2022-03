Londres gèle l’annulation des A321 de Qatar Airways

Nouvel épisode dans le contentieux qui oppose Qatar Airways à Airbus sur la question des dégradations de peinture des A350 : la cour de justice britannique saisie du dossier interdit à l’avionneur européen d’annuler les commandes de la compagnie qatarienne.

Qatar Airways persiste dans son contentieux avec Airbus. La compagnie du Golfe a cloué au sol un A350 supplémentaire et obtenu de la justice britannique le gel de l’annulation par l’avionneur de la commande de cinquante A321neo tant qu’une décision judiciaire n’a pas été prise. Le rendez-vous sur ce pan du dossier est fixé au 6 avril devant la Haute Cour de justice de Londres, tandis que le dossier de la peinture des A350 sera examiné quelques semaines plus tard, le 26 avril. Qatar Airways réclame 618 M$ de compensations et une astreinte de 4 M$ par jour supplémentaire d’’immobilisation de ses appareils.

