Le prochain congrès international d’astronautique (IAC), se tiendra à Paris, en 2022, à un moment critique pour le spatial européen, or SpaceX tenterait d’en être le sponsor majoritaire, voire unique, au grand dam de l’industrie du Vieux continent, qui n’a pas les moyens de faire face.

Signe des temps, l’importance prise par l’industrie pourrait détourner les congrès annuels de la Fédération internationale d’astronautique (IAF) des fondements académiques et œcuméniques qui les caractérisaient et en faisaient un espace d’échange unique. L’édition de cette année à Dubaï (IAC 2021) était largement sponsorisée par Lockheed Martin et, dans une moindre mesure, par Airbus, Amazon, Blue Origin, Boeing, Nanoracks et Northrop Grumman, aux côtés de diverses agences spatiales dont l’ESA et la Jaxa. On retrouve parmi ces sponsors les auteurs des principales annonces sur le spatial privé, qui ont pu y trouver une caisse de résonance internationale adaptée et un espace de rencontre pour initier d’éventuels partenariats. Cette tendance n’est pas nouvelle, mais elle tend à s’accentuer. « J’ai parfois l’impression de faire du racolage », reconnaissait un délégué d’une précédente édition.

