Coup dur pour Safran Helicopter Engines et pour l’industrie européenne de défense en général : l’Italie a gagné dans le bras de fer qui l’opposait aux autres partenaires du programme Eurodrone en imposant la solution soutenue par son motoriste national Avio Aero. Le drone Male européen, non content d’avoir accumulé retard et surcoûts, sera de plus propulsé par un turbopropulseur américain, le Catalyst de GE Aviation, dont Avio Aero est une obligeante filiale à 100 % depuis 2012.

Cet article compte 290 mots.