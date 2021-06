Offensive sur les carburants SAF en attendant l’hydrogène

En attendant la révolution dans les moteurs que souhaitent lancer Safran et GE , ou le développement d’avions « zéro émissions » carburant à l’hydrogène, le transport aérien va devoir poursuivre son évolution vers des carburants de transition, notamment des carburants durables de type SAF, pour lesquels l’industrie multiplie les initiatives.

L’avion plus vert est dans tous les esprits, mais son déploiement se fera que progressivement et par étape. Airbus effectuera un vol 100 % SAF (carburant d’aviation durable) avec un A320 d’ici à la fin de l’année, un bond en avant comparativement aux 16 % qu’emportait en mai un A350 d’Air France pour un vol transatlantique vers Montréal. Le projet, baptisé Volcan (Vol avec carburant alternatif nouveau), en partenariat avec Safran, Dassault Aviation, l’Onera et la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), vise à vérifier « la compatibilité de ce carburant sans kérosène avec l’ensemble du système avion : moteur, pompes, valves, joints », selon Jean-Brice Dumont, patron de l’ingénierie d’Airbus.

