Le premier A350‑1000ULR (Ultra Long Range) a effectué son premier vol le 2 juin. Il a décollé de Toulouse à 10 h 05 TU et est revenu s’y poser 3 h 43 mn plus tard après avoir cerclé au dessus de l’Atlantique et des Pyrénées à 12 500 m d’altitude.

Cette version de l’A350‑1000, développée spécifiquement pour la compagnie australienne dans le cadre du projet Sunrise, intègre un réservoir de kérosène additionnel qui lui permet de rallier Sydney à New York (16 000 km) ou Londres (17 000 km) sans escale, pour des vols d’une durée pouvant atteindre 22 heures.

Après cette campagne d’essais, le premier A350‑1000ULR sera mis au standard commercial et livré à Qantas, avec les onze autres appareils de ce type qu’elle a commandé, à partir d’avril 2027.

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