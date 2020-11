Joe Biden : Retour à l’équilibre dans la dissuasion

Première urgence pour la nouvelle administration américaine : le traité New Start de réduction des armements stratégiques entre les États-Unis et la Russie doit expirer le 4 février, à peine quinze jours après la passation de pouvoir. Après le retrait de Washington et Moscou du traité d’interdiction des missiles nucléaires de portée intermédiaires (INF : Intermediate-range Nuclear Forces treaty) en 2019, il s’agit du dernier traité russo-américain limitant l’arsenal de dissuasion des deux pays.

Signé en 2010 par les présidents Barack Obama et Dmitri Medvedev, il limite le nombre d’armes nucléaires stratégiques à 1 550 de chaque côté, et le nombre de leurs vecteurs à 700. Dans sa forme actuelle, le traité inclut la possibilité d’une prolongation allant jusqu’à cinq ans si les deux parties parviennent à s’entendre.

