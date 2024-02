Rise commence ses essais en soufflerie

Le programme Rise (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) de Safran et GE, pour le développement d’un moteur de type « Open fan » sobre en carburant, entre dans la phase des essais en soufflerie chez l’Onera à Modane.

Plus de six ans après les essais au banc du démonstrateur « Open rotor » à Istres, Safran Aircraft Engines (SAE) et l’Onera (Office national d’études et de recherches aérospatiale) ont entamé une nouvelle campagne d’essais en soufflerie avec un démonstrateur à l’échelle 1/5e, baptisé « EcoEngine », du moteur à soufflante non-carénée qui préfigure la propulsion de la future génération de moyen-courriers d’Airbus et Boeing d’ici la moitié de la prochaine décennie. Cette architecture en rupture est développée dans le cadre du programme de démonstration technologique Rise (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) lancé en 2021 par Safran et GE via leur coentreprise CFM International.

Cet article compte 720 mots.