Un Dreamliner de Virgin Atlantic, avec des moteurs Rolls-Royce, va traverser l’Atlantique sans émettre le moindre carbone fossile dans l’atmosphère, grâce à une alimentation à 100 % en SAF, et au soutien du gouvernement britannique.

Mais non ! ce n’est pas impossible. Et la preuve… Rolls-Royce et Virgin Atlantic vont effectuer le premier vol transatlantique « net zéro » avec 100 % de SAF (Sustainable Aviation Fuel) en 2023. Un Boeing 787 de la compagnie britannique équipé de moteurs Trent 1000 décollera de Londres Heathrow pour se rendre à New York JFK à une date qui n’a pas encore été précisée.

Cette « première mondiale » sera effectuée grâce au soutien financier du gouvernement britannique et en association avec l’Imperial College de Londres, l’Université de Sheffield, le Rocky Mountain Institute (RMI) et ICF International.

Une filière de SAF britannique

L’appareil sera approvisionné en SAF fabriqués principalement à partir d’huiles et de graisses usagées. « L’utilisation de 100 % de SAF pendant le vol, combinée à l’élimination du carbone grâce aux crédits de biochar – un matériau qui piège et stocke le carbone extrait de l’atmosphère – rendra le vol neutre en carbone », indiquent les deux groupes. Le biochar est un charbon végétal qui permet la séquestration de carbone à long terme.

Ce vol permettra de recueillir les données nécessaires pour soutenir les travaux en cours et à venir pour tester et certifier des mélanges plus élevés de SAF et leurs impacts non-CO 2 , tout en explorant comment les améliorations de l’efficacité opérationnelle, l’optimisation des vols et les suppressions de carbone peuvent contribuer à atteindre le vol « net zéro », précisent Rolls-Royce et Virgin.

Le gouvernement britannique, qui veut faire du Royaume-Uni un leader mondial des SAF, voit dans leur développement une opportunité pour décarboner l’aérien mais aussi pour créer une nouvelle industrie britannique susceptible de générer un chiffre d’affaires annuel de 2,4 Md£ (2,75 Md€) d’ici 2040, ce qui permettrait de soutenir jusqu’à 5 200 emplois au Royaume-Uni d’ici 2035.

Pour soutenir l’éclosion d’une filière britannique, Londres veut imposer un seuil d’au moins 10 % de SAF d’ici 2030 afin de « créer une demande sûre et croissante, continuer à investir dans une industrie nationale des SAF ». Une enveloppe de 165 M£ (190 M€) a été débloquée et le gouvernement entend également favoriser les investissements à long terme dans le secteur.

Rolls-Royce et Virgin en démonstration

Rolls-Royce et Virgin soulignent que l’aviation « est l’un des secteurs les plus difficiles à décarboner et insistent sur la nécessité d’augmenter la production de SAF et la limite existante de 50 % de carburants durables au maximum dans les avions aujourd’hui ». En utilisant 100 % de SAF, le consortium espère démontrer le potentiel de décarbonation des vols long-courriers.

« Ce défi est une reconnaissance du rôle essentiel que les SAF doivent jouer dans la décarbonation de l’aviation et l’action collective urgente nécessaire pour étendre la production et l’utilisation du SAF à l’échelle mondiale », a déclaré Shai Weiss, P-DG de Virgin Atlantic, qui a remporté le concours « net zero transatlantic flight fund » du gouvernement britannique pour financer ce vol.

Rachael Everard, responsable du développement durable chez Rolls-Royce, se félicite de voir des moteurs Trent 1000 propulser ce premier vol transatlantique utilisant 100 % de SAF. « Le Trent 1000 peut déjà voler avec un mélange à 50 % de SAF sur des vols commerciaux et d’ici la fin de 2023, nous aurons prouvé que toute notre famille de moteurs Trent et de moteurs d’aviation d’affaires est compatible avec 100 % de SAF ».

