SouthWest reste fidèle à Boeing pour l’ensemble de sa flotte

SouthWest Airlines passe commande de 100 à 255 monocouloirs à Boeing après avoir agité le spectre d’une possible commande panachée avec Airbus qui aurait permis à l’Européen de concurrencer son rival dans son pré carré.

Après deux années infernales, Boeing enchaîne les bonnes nouvelles. L’avionneur a enregistré une commande géante de l’un de ses plus fidèles clients, Southwest Airlines. Elle porte sur cent 737 MAX7 – la plus petite version de l’appareil (143 sièges) – et comporte une option pour 155 de plus. Il s’agit de la plus importante commande reçue par le constructeur américain depuis la fin de l’immobilisation de l’appareil en novembre 2020. Elle intervient quelques semaines après celles de United Airlines et de Ryanair, qui avaient déjà commandé une centaine d’avions à elles deux, et celle de la société d’investissement 777 Partners, pour 24 737 MAX et 60 en option.

Cette commande est d’autant plus une bonne nouvelle que Southwest, dont la flotte est exclusivement composée de 737 depuis près de cinquante ans, avait laissé entendre qu’elle pourrait pour la première fois diversifier sa flotte en envisageant l’acquisition d’A220 d’Airbus. Au final, elle a donc préféré rester fidèle à Boeing. « Nous sommes fiers de perpétuer notre tradition d’être le plus grand opérateur mondial d’une flotte entièrement Boeing », a déclaré le P-DG de Southwest, Gary Kelly.

