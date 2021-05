Il était temps : deux ans après la présentation en grandes pompes de la maquette du NGF (Next Generation Fighter), un accord a enfin été trouvé entre les trois gouvernements français, allemand et espagnol pour la mise au point d’un démonstrateur pour l’avion qui formera l’épine dorsale du Système de combat aérien futur (Scaf). Cet appareil précurseur devrait voler en 2027. Article mis à jour le 18 mai à 12h00.

Le 17 mai est à marquer d’une pierre blanche pour la coopération militaire européenne. Après des années de discussions et des mois de controverses, sans compter l’arrivée de l’Espagne dans le programme, les trois ministres de la Défense des pays concernés ont annoncé un accord sur le Scaf. Celui-ci garantit un partage des tâches « de façon à assurer la cohérence et l’efficacité du projet », selon les mots du communiqué publié sur le compte Twitter de Florence Parly, ministre français des Armées.

Le projet a été lancé en juillet 2017 par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, et une première feuille de route a été signée en avril 2018 par Florence Parly et Ursula von der Leyen, alors ministre allemand de la Défense, avec un partage des tâches entre Dassault Aviation (maître d’œuvre du NGF) et Airbus Defence & Space (maître d’œuvre du système). Une première phase d’études a été lancée en février 2019 et l’Espagne a rejoint le programme en juin suivant.

Cet article compte 1 050 mots.