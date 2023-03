L‘avionneur toulousain spécialisé dans l’aviation décarbonée, Aura Aero, a lancé le 2 mars son projet de nouveau site dédié à la conception, la production et la livraison de son avion de formation et de voltige Integral, proposé en versions thermique ou électrique, et de son futur avion régional hybride-électrique ERA (19 places). Baptisée « Aura Factory », la nouvelle installation sera basée sur le site de l’aéroport Toulouse-Francazal, dans la banlieue sud-ouest de la « ville rose ».

