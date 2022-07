Virgin Galactic veut plus d’avions porteurs

Virgin Galactic, qui n’a toujours pas repris ses vols depuis un an, s’est associée à une filiale de Boeing pour construire deux nouveaux avions porteurs… et soutenir son cours en Bourse.

Un an après le vol Unity 22 qui devait lancer la carrière commerciale du SpaceShip Two, le 11 juillet 2021, Virgin Galactic n’a toujours pas repris ses missions et a laisser Blue Origin dominer le marché du tourisme spatial. Depuis que Richard Branson est monté à 86,2 km à bord de l’avion-fusée VSS Unity avec deux pilotes et trois employés de sa compagnie, le New Shepard de Blue Origin a effectué cinq missions à plus de 100 km d’altitude, avec 25 passagers, dont l’un a même volé deux fois.

Cela n’empêche pas Virgin Galactic de se montrer agressive sur un marché qu’elle présente comme toujours en devenir. En témoigne l’accord qu’elle a signé le 6 juillet avec Aurora Flight Sciences, une société spécialisée dans le développement de drones de haute et très haute altitude et de longue endurance.

