Willie Walsh va prendre les rênes d’IndiGo

Le patron de l’Association internationale du transport aérien (Iata), Willie Walsh, va diriger la plus grande compagnie aérienne indienne à compter d’août, pour la redresser et accompagner son développement international.

L’annonce surprise a été faite par la compagnie IndiGo elle-même, le 31 mars. « Le conseil d’administration d’InterGlobe Aviation Limited (IndiGo) a nommé aujourd’hui M. William Walsh au poste de directeur général, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires », a-t-elle indiqué. « Le mandat de M. Walsh à l’Iata prendra fin le 31 juillet 2026 et il devrait prendre ses fonctions au plus tard le 3 août 2026. »

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