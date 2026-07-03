Link lancé à la rescousse de Swift

Le dernier des lanceurs aéroportés Pegasus XL a été tiré dans le Pacifique pour placer sur orbite le robot Link qui doit rejoindre le satellite Swift et le remorquer en altitude avant qu’il ne retombe dans l’atmosphère.

Après plusieurs reports liés aux conditions météorologiques, le petit robot Link, de Katalyst Space Technologies a enfin été mis sur orbite le 3 juillet pour une mission de sauvetage. Point de princesse Zelda à secourir pour ce Link-là, son objectif est un satellite astronomique de la Nasa, d’une masse de 1,47 t, dont l’orbite s’érode inexorablement sous l’effet de la traînée aérodynamique dans l’atmosphère résiduelle à 360 km de la Terre. Lancé en 2004, le Neil Gehrels Swift Observatory, alias Swift (Swift Gamma Ray Burst Explorer), est dépourvu de propulsion et il devrait retomber dans l’atmosphère pour s’y désintégrer au début de l’automne.

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