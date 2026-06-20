Dans seize mois, Qantas va lancer ses A350-1000ULR sur la plus longue liaison aérienne sans escale au monde, pour rallier l’Australie à ses antipodes.

Londres, octobre 2027. Qantas a dévoilé la destination et la date du premier vol du projet « Sunrise », le plus long du monde sans escale depuis Sydney. Il sera assuré par l’A350-1000 Ultra Long Range (ULR), version dotée d’un réservoir additionnel du long-courrier d’Airbus, capable de voler 22 heures avec 238 passagers à bord.

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