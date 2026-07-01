Seize Gripen E commandés pour l’Ukraine

Par Stefan Barensky -
Ukraine Gripen Zelensky
Le président Zelensky et le Premier ministre suédois Kristerson le 22 octobre 2025 à Linköping. Crédit : Présidence ukrainienne.
Trente-deux Gripen suédois vont rejoindre la défense aérienne de l’Ukraine : seize Gripen C/D d’occasion dès l’an prochain et seize Gripen E neufs d’ici 2030.

Le 30 juin, un accord a été conclu entre les gouvernements suédois et ukrainien pour l’achat au premier par le second d’un lot de seize avions de combat Gripen E. Cet accord s’inscrit dans la continuité de la lettre d’intention signée en octobre dernier entre les deux pays et qui portait sur 100 à 150 Gripen E et F destinés à la Force aérienne ukrainienne (PS ZSU).

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