Airbus et Boeing ont repris leur bras de fer en 2022

Airbus a confirmé son statut de premier avionneur mondial en 2022 en s’imposant face à son rival Boeing en termes de commandes et de livraisons, mais l’année écoulée marque également la relance de la compétition commerciale entre les deux avionneurs à la faveur de la reprise du transport aérien au sortir de la crise du Covid-19.

Le géant européen Airbus a livré 661 avions l’an dernier, soit une progression de 8 % par rapport à 2021 (611 livraisons), mais il reste en-deçà des attentes même après avoir renoncé à son objectif d’environ 700 appareils livrés. Le constructeur tablait en janvier dernier sur 720 livraisons en 2022, avant de revoir ce chiffre à la baisse l’été dernier, à 700 livraisons, puis de reconnaitre en décembre que ce niveau était « hors de portée » en raison d’un environnement opérationnel « complexe ».

De son côté, Boeing retrouve des couleurs et se remet lentement de la crise du 737 MAX et de l’interruption des livraisons du 787, qui ont lourdement pesé sur ses comptes ces dernières années. Le géant américain a livré 480 appareils en 2022 (340 en 2021, +40 %). Lui aussi visait plus haut – 500 livraisons de 737 MAX – en début d’année, avant de revoir ce chiffre à la baisse, le situant dans un premier temps « dans le bas des 400 » pour finir à 375, soit le chiffre atteint à la fin de l’année.

