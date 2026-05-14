Airbus réduit son retard sur Boeing

Airbus accélère ses livraisons mais accuse toujours un retard par rapport à l’an dernier. Le géant européen est devancé de quelques avions par son rival américain, qui est lui-même freiné par des retards de certification des sièges premium.

L‘avionneur de Toulouse a livré 181 appareils du 1er janvier au 30 avril, contre 190 pour son concurrent de Seattle. En termes de commandes, en revanche, Airbus mène la danse avec 405 commandes nettes (436 brutes) tandis que Boeing n’en a reçu que 276 (297 brutes et 284 après ajustement et conversions).

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