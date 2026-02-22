Après l’A350F, Airbus pense à l’A350-2000

Airbus étudie la possibilité de développer une version allongée de son long-courrier A350 mais doit d’abord accompagner la montée en cadence de l’appareil et l’entrée en service de sa version cargo A350F.

« Nous observons une demande pour un appareil plus grand, ce qui est également un aspect que nous étudions », a déclaré Guillaume Faury, président exécutif d’Airbus, à l’occasion de la présentation des résultats 2025 du géant de l’aéronautique. « Nous examinons sérieusement le potentiel futur de l’appareil. Un allongement de la cellule serait une évolution naturelle du produit », a-t-il ajouté.

