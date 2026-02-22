Après l’A350F, Airbus pense à l’A350-2000

Par Djallal Malti -
A350
L'A350-1000 pourrait encore être allongé. Crédit : B. van der Beek - Airbus.
Airbus étudie la possibilité de développer une version allongée de son long-courrier A350 mais doit d’abord accompagner la montée en cadence de l’appareil et l’entrée en service de sa version cargo A350F.

« Nous observons une demande pour un appareil plus grand, ce qui est également un aspect que nous étudions », a déclaré Guillaume Faury, président exécutif d’Airbus, à l’occasion de la présentation des résultats 2025 du géant de l’aéronautique. « Nous examinons sérieusement le potentiel futur de l’appareil. Un allongement de la cellule serait une évolution naturelle du produit », a-t-il ajouté.

Cet article compte 500 mots.

[…]

Ce contenu est réservé aux abonnés.      S’abonner

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

0 0 votes
Évaluation de l'article
guest
0 Commentaires
le plus ancien
le plus récent most voted
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires