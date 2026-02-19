Airbus a présenté ses résultats annuels le 19 février, avec nombre de bonnes nouvelles dans tous les secteurs, qu’il s’agisse des avions de ligne, des hélicoptères, de la défense – malgré les doutes sur l’avenir du Scaf – et même du spatial. Article mis à jour le 20 février.

Airbus a réalisé une bonne année 2025 malgré les difficultés qui ont entravé ses livraisons en fin d’année. Le P-DG Guillaume Faury a présenté de très bons chiffres devant un parterre de journalistes internationaux le 19 février au siège du groupe à Blagnac avec le directeur financier Thomas Toepfer.

Avec 793 avions, l’avionneur fait mieux que l’an dernier (766) mais encore un peu moins bien que ses prévisions (800 appareils). Le chiffre d’affaires en ressort en hausse de 4 % à 73,4 Md€, marqué néanmoins par la faiblesse du dollar. L’Ebit ajusté (ou résultat net) a lui bondi à 7,1 Md€ contre 5,4 Md€ l’an dernier.

