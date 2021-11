Les relations entre Paris et Londres sont orageuses, mais elles restent au beau fixe dans le domaine de la coopération sur les technologies de missiles. Le contrat cadre qui en confie la responsabilité à MBDA a été renouvelé.

MCM-ITP se meurt, vive CW-ITP ! Les 27 et 28 octobre à Nice se sont réunis les délégués de MBDA, venus de France et du Royaume-Uni, ainsi que leurs donneurs d’ordres respectifs de la DGA (Direction générale de l’armement) française et du DSTL (Defence Science & Technology Laboratory) britannique, avec leurs sous-traitants et partenaires. Ils se rencontraient à l’occasion du forum biennal du programme MCM-ITP (Materials & Components for Missiles Innovation & Technology Partnership), qui s’effacera le 31 décembre pour céder la place au CW-ITP (Complex Weapons Innovation & Technology Partnership).

Les comptes rendus qui y ont été présentés ont montré que malgré la pandémie de Covid-19 qui a frappé l’industrie depuis la dernière rencontre en octobre 2019 à Birmingham, les travaux se sont poursuivis. De nouvelles technologies prometteuses dans le domaine des missiles ont gagné en maturité.

