Convergence des crises dans le transport spatial européen

La crise actuelle du transport spatial européen exacerbe toutes les tensions qui pré-existaient entre les différents acteurs de la filière, qu’il s’agisse de fiertés nationales, de rivalités industriels ou de conflits de périmètres et de légitimités, au risque de perdre de vue les fondamentaux d’une coopération essentielle.

On a coutume de dire que c’est dans les difficultés que l’on reconnaît ses amis. Avec la crise qui se déploie aujourd’hui dans l’accès européen à l’espace, de nombreux acteurs du secteur doivent se sentir bien seuls. Si beaucoup travaillent d’arrache-pied à essayer de trouver des solutions pour sortir de l’ornière dans les meilleures conditions, on ne compte plus les désaccords qui apparaissent au grand jour, fondés ou non, mais souvent sous-tendus par des rivalités ou des rancœurs dont certaines remontent à plusieurs décennies.

