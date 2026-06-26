Donald Trump dévoile son « Air Force One »

L3 Harris Technologies a livré à l’US Air Force l’avion présidentiel américain VC-25B Bridge, alias « Air Force One », réalisé à partir du 747-8i BBJ offert par le Qatar en 2025. Il devrait faire la jointure entre les actuels VC-25A vieillissants et les nouveaux VC-25B développés par Boeing.

Dans un hangar de la base d’Andrews, dans le Maryland, le président américain Donald Trump a présenté au public son nouvel avion présidentiel, le VC-25B Bridge, qui recevra l’indicatif « Air Force One » chaque fois qu’il sera à son bord. L’appareil, offert l’an dernier par le Qatar, est qualifié de « Maison Blanche volante » par Donald Trump. Il a été repeint en rouge, blanc, bleu et or, des couleurs inédites qu’il a choisies lui-même.

Cet article compte 580 mots.