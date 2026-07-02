Un axe franco-allemand en plein délitement

Le retrait allemand de l’avion de combat NGF ne devait pas signifier l’arrêt des autres piliers du Scaf, en tant que « système de systèmes ». Pourtant Berlin semble opérer un changement de cap sur le « cloud » tactique et la défense en général.

Il y avait sept « piliers » dans le Scaf (Système de combat aérien futur), tel que défini dans l’accord de 2022 qui répartissait les rôles entre les industriels. Si le psychodrame autour de l’avion de combat NGF (Next Generation Fighter) a longtemps occupé le devant de la scène, les six autres piliers semblaient progresser normalement. Ainsi le motoriste français Safran Aircraft Engines paraissait-il satisfait de son partenariat au sein d’Eumet GmbH avec ses homologues allemand MTU Aero Engines et espagnol ITP Aero.

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