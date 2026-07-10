En marge du salon Eurosatory qui s’est tenu à Paris-Villepinte le mois dernier, l’industriel de défense ukrainien Fire Point a révélé que son missile de croisière FP-5 Flamingo utilise un système de navigation fourni par Safran.

Introduit en août 2025 et produit à une cadence d’une trentaine exemplaires par mois, le missile de croisière FP-5 Flamingo (ou drone effecteur lourd selon les classifications) a été développé avec le soutien de l’industriel émirien Milanion Group, officiellement basé au Royaume-Uni. Propulsé par un turboréacteur Ivchenko AI-25, le moteur de l’Aero L-29 produit en Ukraine par Motor Sitch, cet imposant appareil de plus de 12 m de long peut emporter une charge militaire de 1,15 t à 3 000 km, en volant à 850 km/h à 4 900 m d’altitude.

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