France 2030 : coup de pouce à Sirius et HyPrSpace

La France va elle aussi soutenir son vivier de start-up développant des microlanceurs. Deux enveloppes ont été débloquées par Bpifrance dans le cadre du programme France 2030 . Point commun entre les premiers lauréat : la recherche de technologies de rupture.

Le secteur des microlanceurs avait été présenté comme un des objectifs premiers dans le domaine spatial pour le plan de réindustrialisation France 2030 et les premières subventions ont été annoncées le 1er juin. Neuf dossiers avaient été déposés, dans le domaine des microlanceurs, mais aussi des services associés, notamment au niveau des sites de lancements. Deux ont été finalement retenus, principalement sur la base des innovations technologiques qu’ils devraient permettre. Les lauréats sont Sirius Space Services, qui développe la famille de microlanceurs semi-réutilisables Sirius aux Loges-en-Josas, sur le plateau de Saclay au sud de Paris, et HyPrSpace, au Haillan, près de Bordeaux qui travaille sur un lanceur Orbital Baguette à propulsion hybride et doté d’une tuyère de type « aerospike ».

